Vinicius Júnior e Anitta estão juntos? Embora o Brasil esteja em delírio com este possível romance, tudo poderá não passar apenas de um rumor sem fundamento.

O jogador brasileiro tem vindo a ser associado à cantora, por quem já confessou sentir muita admiração, mas parece que nesta relação não há espaço para romance.

Vinicius, numa recente entrevista, foi questionado acerca da existência de um possível namoro, ao que o atleta respondeu: "Se estou solteiro? Sim, e muito feliz".

Para além de Anitta, os fãs também suspeitam que o jogador do Real Madrid possa ter-se envolvido recentemente com Key Alves, a jogadora profissional de voleibol que participou na mais recente edição do 'Big Brother Brasil'.

Na base destes rumores estão fotografias que os dois partilharam e que parecem ter sido tiradas precisamente no mesmo hotel.

