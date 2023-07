Anitta quer aproveitar a vida ao máximo e há uma nova história que prova isso mesmo. A cantora brasileira, numa entrevista à rádio norte-americana KTU, revelou que os seus médicos suspeitaram da possibilidade de ter cancro de pele, mas ainda assim optou por ir de férias.

Tudo aconteceu no ano passado e contrariando as indicações que recebeu dos especialistas, Anitta seguiu para o Japão. "Marquei férias com os meus amigos. Liguei à minha agência de viagens e disse ao médico: 'se é cancro, não vou ficar presa no hospital'", relatou a artista, de 29 anos.

Anitta relatou ainda que decidiu adiar o exame e, já no Japão, recorreu a um curandeiro. "É algo espiritual. Quando voltei, fiz os exames e não tinha cancro. É uma história de loucos, são coisas que acontecem na minha vida", fez notar ainda.

Leia Também: Anitta deixa simulação de sexo oral de fora do novo videoclipe