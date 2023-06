Anitta foi muito criticada em janeiro deste ano por ter simulado uma cena de sexo oral que seria, mais tarde, inserida no seu novo videoclipe, como poderá recordar aqui.

'Funk Rave', o novo single da cantora brasileira, já está disponível em todas as plataformas e no Youtube, onde se encontra o videoclipe completo, é possível perceber que as polémicas imagens foram deixadas de fora e substituídas por cenas de frutas.

"Sempre foi essa a ideia. Sempre foi esse tipo de cena desde o início. Para ter as conotações, as frutas, o trem, a banana. Sempre esteve no roteiro. Pena que estragaram a ideia vazando os vídeos dos bastidores. A ideia sempre foi fazer conotações! E também gravámos para uma possível parceria com uma marca, mas acabou por não acontecer. Essa cena era para ser do jeito que é. Não era para ser nada demais! Mas estou acostumada. Estou na chuva para me molhar! Não mudaria por conta de nada nem ninguém", explicou Anitta numa conferência de imprensa, citada pela revista Quem.

Veja abaixo o videoclipe de 'Funk Rave'.

