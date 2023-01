Anitta está novamente envolvida em polémica. Isto porque começou a circular nas redes sociais imagens da cantora a simular a prática de sexo oral em público.

Ao que tudo indica, tratam-se de gravações de um "projeto audiovisual", nomeadamente, de um novo videoclipe, que já está a dar muito que falar.

De acordo com o G1, a cantora brasileira gravou as imagens esta quinta-feira "na comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio, uma das visadas na guerra do tráfico com a milícia".

