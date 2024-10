O escândalo sexual em que Sean 'Diddy' Combs se encontra envolvido ganha - uma vez mais - novos contornos.

O rapper foi alvo de novos processos no quais é acusado de violar, drogar, sodomizar e ameaçar de morte as alegadas vítimas.

Documentos do tribunal aos quais o Page Six teve acesso relatam as queixas de uma jovem que foi abusada em 2004 (com 19 anos à época), depois de ter sido convidada para fazer uma sessão fotográfica num hotel.

Esta descreve que foi retirada da festa principal tendo sido levada para um outro quarto com uma amiga, altura em que terão acontecido os abusos. Diddy terá ameaçado ambas de morte se estas apresentassem queixa.

Uma outra queixa parte de um homem que diz ter sido abusado sexualmente num dos espaços da Macy, em 2008. O homem afirma que o rapper o confrontou com dois guarda-costas, ameaçando-o também de morte, enquanto fazia sexo oral com o mesmo.

Outra alegada vítima, do sexo masculino, acusa o rapper de o ter sodomizado numa carrinha à porta de uma Festa Branca, em 2006.

Uma quarta vítima - desta vez mulher - afirma que o músico a violou numa festa em 1995, a propósito da divulgação do videoclipe 'One More Chance' de The Notorious B.I.G.

Esta alega que Combs "a agrediu violentamente, batendo com a cabeça desta contra a parede" antes de violá-la.

Até ao momento mais de 100 pessoas já fizeram queixas contra o artista, que continua preso em Nova Iorque.

