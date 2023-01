O 'Big Brother Brasil 2023' começou esta segunda-feira, dia 16 de janeiro, e apenas dois dias depois as portas voltam abrir-se para receber um nome de peso: Anitta!

A cantora irá atuar dentro da 'casa mais vigiada' do país e é por lá que irá reencontrar Gabriel Tavares, um 'amigo colorido'.

O modelo e Anitta envolveram-se no passado, conforme revelou o próprio concorrente do reality show logo à entrada no programa.

Os fãs, nas redes sociais, já falam sobre o reencontro de ambos e há mesmo quem diga que a chama poderá "reacender".

A atuação de Anitta será transmitida na noite desta quarta-feira, quando em Portugal já for de madrugada.

