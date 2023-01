O Carnaval é um dos pontos altos da vida de todos os brasileiros e, com o início do ano, é altura de ultimar os preparativos para mais uma jornada de festa. Anitta, nas redes sociais, já se apresentou com dois disfarces - e ousadia não lhe falta.

A cantora, numa primeira ocasião, mostrou um dos figurinos para o Carnaval de 2023: um visual inspirado na obra 'Tieta do Agreste', do escritor Jorge Amado.

"O nome dela é Tieta. Pronta para começar os ensaios do Carnaval. Vem comigo", pode ler-se na legenda da publicação em causa.

Horas depois, Anitta voltou às redes sociais para se mostrar com um look inspirado numa bailarina italiana. "O nome dela é Marietta Baderna e está pronta para quebrar tudo no Rio de Janeiro", escreveu a artista.

