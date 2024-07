No início da semana, o rei Felipe VI, a rainha Letizia e as filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, encontraram-se com os jogadores da seleção espanhola no Palácio de Zarzuela, em Madrid, a propósito da conquista do Euro'2024.

Um dos momentos deste evento que se tornou viral nas redes sociais, sobretudo no X (antigo Twitter) e TikTok, foi o cumprimento de mão entre a princesa Leonor e o jogador Gavi.

A proximidade, embora que breve, de Gavi e Leonor causou 'histeria' entre os admiradores que acreditam que a futura rainha espanhola terá uma 'queda' pelo atleta de 19 anos... e ele por ela, não tendo tirado os olhos da jovem enquanto posavam para os fotógrafos.

Note-se que apesar de não ter sido convocado para o campeonato europeu devido a uma lesão que sofreu em novembro passado, Gavi foi convidado para estar presente no palácio real, tal como todos os seus companheiros de equipa.

Os rumores não são novidade. O 'romance' já tinha dado que falar quando Felipe VI convidou Gavi para assistir à final do Euro'2024, em Berlim.

Esta, inclusive, não foi a primeira vez que o rei e o jogador se encontraram. Há dois anos, a propósito do Mundial da Qatar, Gavi ofereceu ao monarca uma camisola assinada pelos atletas da seleção. Na altura reparou-se que o tamanho da peça era o S, pelo que se supôs que seria para a filha Leonor.

