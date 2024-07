Eis que a história se repete. A Casa Real espanhola partilhou nas redes sociais duas fotografias que mostram as filhas dos reis de Espanha, a princesa Leonor (herdeira ao trono) e a infanta Sofía com as taças do campeonato europeu em mãos.

Na primeira surgem ainda em criança após a Espanha ter ganhado o Euro'2012 e na segunda este ano.

Note-se que esta segunda-feira, 15 de julho, a família real recebeu no Palácio de Zarzuela, em Madrid, os atletas da seleção espanhola que consigo levaram a taça do Euro'2024, após terem vencido a final do campeonato frente à Inglaterra.

