Shailene Woodley foi fotografada em público junto da alegada namorada, a também atriz Roberta Colindrez, na cidade de Nova Iorque, no passado domingo.

A estrela de 'Big Little Lies', de 33 anos, estava a caminhar atrás de Roberta Colindrez, ambas discretas e com looks descontraídos.

Enquanto Shailene Woodley pode ser vista com um gorro cor de laranja, casaco preto e calças de ganga, Roberta estava com calças pretas, casaco no mesmo tom e os cabelos ao natural.

As fotografias foram divulgadas pelo Daily Mail, mas não tardaram a ir parar às redes sociais.

Os rumores apontam para que as atrizes estejam a viver um romance desde novembro do ano passado, no entanto, até à data não houve nenhuma confirmação oficial.

Leia Também: "Um dos meus maiores sonhos é ser mãe", diz Shailene Woodley