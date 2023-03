Vanessa Oliveira não podia ter ficado mais feliz com o resultado do jogo do Sporting contra o Arsenal, tendo sido os leões a levar o melhor resultado para casa.

Na sua página de Instagram, a apresentadora da RTP rapidamente festejou publicamente a vitória do clube português.

"Ganhámos", apenas escreveu no vídeo onde aparece com grande euforia no estádio. Veja as imagens na galeria.

De referir que Vanessa Oliveira esteve em Londres e viu de perto os leões 'brilhar'.

