Com a derrota do Benfica no jogo de domingo, o Sporting tornou-se campeão.

Foi na noite de domingo, e madrugada de segunda-feira, que os adeptos do Sporting saíram à rua para festejar a conquista do 20.º título de campeão nacional. Com a derrota do Benfica contra o Famalicão, no jogo de domingo, os leões venceram o campeonato mesmo antes de este terminar. Entre a multidão que saiu à rua para celebrar a conquista estiveram, como seria de esperar, vários famosos. Sara Prata e o companheiro, João Leitão, não deixaram de ir à festa com a filha, a pequena Amélia. "Campeões", pode ler-se na legenda da fotografia da família. Já Diogo Valsassina publicou um vídeo onde se pode ver a equipa dos leões a passarem num camião. Vanessa Oliveira e Sofia Ribeiro também assinalaram as celebrações no Instagram. Veja ainda as imagens da galeria.