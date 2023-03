O Sporting fez história em Londres na noite de hoje, 16 de março. Os leões venceram o Arsenal nas grandes penalidades, numa partida a contar para os oitavos de final da Liga Europa. Ainda assim, nem todos ficaram felizes com este resultado.

Ao lado dos milhares de adeptos dos Gunners esteve, durante os 120 minutos de jogo mais o tempo das grandes penalidades, Kim Kardashian, uma das figuras públicas mais seguidas nas redes sociais em todo o mundo.

A dada altura, as objetivas focaram-se em Kim e até a transmissão televisiva do jogo, durante uns segundos, mostrou a boa disposição da modelo nas bancadas. Nas imagens já divulgadas também é possível ver Saint West, um dos filhos da influenciadora.

Kim Kardashian esteve no Emirates Stadium a filmar um documentário biográfico e embora já existissem suspeitas, só agora ficou confirmado que este é o clube do coração da influenciadora digital

