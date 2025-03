Bispo visitou a Academia do Sporting e esteve com jovens jogadores dos leões, como foi revelado pelo clube.

Este momento ficou registado em fotografias que foram publicadas na página do Sporting no X (antigo Twitter), onde revelam que o artista assistiu a alguns treinos e partilhou "histórias e ideias com os jogadores residentes".

Além disso, fez questão de posar com os pequenos leões, como pode ver na publicação abaixo.

Também é possível ver algumas fotografias deste encontro na página de Instagram do Sporting.

