Rita Patrocínio mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um vídeo que mostra como a filha mais nova, Júlia, está crescida.

A mamã juntou um vídeo da menina quando nasceu e um outro atual e assinalou assim os "dois meses de Júlia", esta terça-feira, dia 23 de julho.

"'Shout out' a todas as mães, as que amamentam e também às que não quiseram ou puderam. Estamos juntas", escreveu Rita Patrocínio na legenda da publicação. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que a bebé é fruto da relação de Rita Patrocínio com Tiago Teotónio Pereira. O casal tem ainda em comum a filha Camila, que vai completar três anos em setembro.

