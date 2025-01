Rita Patrocínio encantou os seguidores do Instagram com um amoroso 'antes e depois' das suas filhas, as pequenas Camila e Júlia.

A designer mostrou uma fotografia captada há uns meses na qual Camila surge com a irmã ainda recém-nascida ao colo, e uma imagem atual em que as duas surgem nas mesmas posições... Mas agora um bocadinho mais crescidas.

Camila, de dois anos, e Júlia, que nasceu em maio de 2024, nascem fruto do casamento de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira.

Espreite através das fotografias disponíveis na galeria o amoroso 'antes e depois'.