Rita Patrocínio mostrou aos seguidores da sua página de Instagram novas imagens da filha mais nova, a bebé Júlia, que nasceu no dia 23 de maio.

Após a partilha, foram várias as reações na caixa de comentários, e houve quem destaca-se as semelhanças da bebé com a irmã mais velha, Camila, e com o pai, Tiago Teotónio Pereira.

"Parecida com a irmã"; "Estou desconfiada que está aí uma cópia da mana"; "A cara do pai"; "Mais uma vitória dos genes Tiago Pereira". Estas são algumas as mensagens dos seguidores. Veja abaixo: