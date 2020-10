"A surpresa mais bonita que já me fizeram", escreve Rita Ferro Rodrigues ao partilhar com os seguidores o momento em que esta sexta-feira, 16 de outubro, data em que completa 44 anos de vida, foi surpreendida pelo marido, Ruben Vieira, pelo Douro Palace e pela agência Glam Celebrity.

"Ainda estou a recuperar o fôlego de tanta dedicação e carinho. Muito Obrigada a toda a equipa do Douro Palace. Estou sem palavras com os detalhes de amor. Já sabia que eram uma das melhores equipas do mundo mas isto bate tudo! Obrigada também à Glam Celebrity e o meu maridão por fazerem deste meu dia inesquecível", declara.

Rita Ferro Rodrigues ficou sem fôlego ao entrar no quarto de hotel, onde irá passar os próximos dias, e perceber todos os miminhos que lhe foram deixados. Um ramo de rosas, uma mesa repleta de boa comida, um pequeno bolo de aniversário e até pétalas espalhadas pela cama.

Veja as imagens abaixo:

