Uma violenta discussão na estrada entre o sobrinho de Meryl Streep e um jovem foi filmada por uma câmara de vigilância, como mostra o vídeo obtido pelo The Post.

O vídeo mostra Charles Harrison Streep e David Peralta, de 18 anos, a agredirem-se durante a discussão, no dia 24 de agosto, em East Hampton, de acordo com o advogado do jovem condutor.

Nas imagens, o sobrinho da atriz e Peralta estão com os carros parados no estacionamento de um banco e protagonizam uma violenta discussão em plena luz do dia.

Charles, que dirigia um Audi, pode ser visto a empurrar Peralta depois de sair do carro e correr até ao jovem.

Peralta alega que Streep teceu comentários racistas e que bateu com a cabeça no chão, o que lhe terá causado graves traumas. O jovem inicialmente recusou ser visto por um médico no local, mas teve de ser transportado de avião para o hospital para ser submetido a uma cirurgia de emergência após a sua condição ter piorado naquela mesma noite.

"Ele está a começar anos de fisioterapia, terapia cognitiva. Ele tem contas médicas por pagar de mais de 80 mil dólares (mais de 60 mil euros)", disse o advogado Edmond Chakmakian ao The Post.

Streep - cujo pai, Dana, é irmão da atriz - foi detido pelas autoridades e está a ser acusado de estrangulamento e agressão.

