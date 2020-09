O sobrinho de Meryl Streep está a ser acusado de comentários racistas e de ter agredido um jovem durante uma discussão no trânsito, em East Hampton, como conta o advogado da alegada vítima, esta quarta-feira, quando foram divulgadas fotografias de um jovem com ferimentos na cabeça.

David Peralta, de 18 anos, terá entrado com um processo contra Charles Harrison Streep após ter sido agredido no dia 24 de agosto, relata o advogado Edmond Chakmakian, citado pelo Page Six.

O jovem terá agora de fazer terapia e fisioterapia, tendo contas médicas para pagar acima dos 80 mil dólares (quase 70 mil euros).

Segundo o Page Six, antes de começar a agredir Peralta, Charles teceu vários insultos racistas. O jovem ficou inconsciente e foram chamados os serviços de emergência ao local, mas este recusou ser atendido. No entanto, a sua condição piorou quando estava em casa e teve de ser transportado de helicóptero para o hospital para uma cirurgia de emergência. David Peralta sofreu uma hemorragia cerebral, tendo sido depois operado de urgência para aliviar a pressão no cérebro.

