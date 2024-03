O clã Aveiro encontra-se reunido na Arábia Saudita. A matriarca, Dolores Aveiro, e as filhas, Katia e Elma Aveiro, viajaram até ao destino a propósito do aniversário de Elma, que no passado fim de semana completou 50 anos de vida.

Esta segunda-feira, 11 de março, a família assistiu ao jogo do Al-Nassr, equipa onde joga Cristiano Ronaldo, contra o Al Ain (4-3).

Katia Aveiro partilhou na sua página de Instagram o momento em que Cristianinho, filho mais velho do craque português, se encontrou com a avó Dolores.

Veja o momento:

Leia Também: Dolores Aveiro nas bancadas para apoiar Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Leia Também: Dolores Aveiro também viajou para o Dubai para festejar anos da filha