Dolores Aveiro já está no Estádio Mrsool Park para apoiar o Al Nassr, equipa pela qual joga o filho mais novo, Cristiano Ronaldo.

A 'matriarca do clã Aveiro' viajou para O Dubai para celebrar os 50 anos da filha mais velha, Elma, e esta segunda-feira está na Arábia Saudita para assistir à partida do Al Nassr frente ao Al Ain, com pontapé de saída marcado para as 19h (hora de Lisboa).

Dolores posou na bancada do estádio, vestindo a camisola do clube. "Já cá estou de alma e coração .Vamos, meninos!", escreveu, na legenda da fotografia.

