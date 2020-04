Cristina Ferreira voltou a colocar à prova as celebridades portuguesas com o desafio do dia. Esta terça-feira, dia 14, a apresentadora escolheu Miguel Costa e José Mata para que estes imitassem um vídeo onde Kapinha e a mulher, Mafalda Teixeira, dançavam ao som da música 'Single Ladies', de Beyoncé, vestidos apenas com uma almofada.

Miguel Costa e José Mata disseram 'sim' ao desafio e o resultado deixou os espetadores a chorar a rir.

Não acredita? Então o melhor é mesmo ver as imagens abaixo.

