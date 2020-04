'O Programa da Cristina' desta terça-feira, dia 14, começou de forma inesperada. A apresentadora e o seu assistente de realização resolveram trocar de papeis e ocupar as funções um do outro. Como? Começando até pelo figurino.

"Hoje a Cristina de serviço é outra", brincou a apresentadora nas redes sociais ao mostrar a roupa que escolheram para dar início a esta brincadeira.

Rúben Vieira, conhecido do público como Ben, assumiu o comando do programa e estreou-se como apresentador. Vestido a rigor, claro com um blazer de cabelo branco.

Já Cristina copiou a habitual vestimenta de Ben e vestiu-se com camisola preta, calças de ganga e auscultadores na cabeça.

Eis o resultado:

