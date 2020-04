Cristina Ferreira foi alvo de uma bonita homenagem feita pela sua agente, Inês Mendes da Silva, na sua conta de Instagram, esta segunda-feira, dia 13.

"A companhia que faz e a genialidade do trabalho que a Cristina, a equipa e a SIC têm feito no sentido de alertar e proteger casos particulares e a população em geral, adaptando os conteúdos do direto ao que é possível em Estado de Emergência é notável. E dá-nos rotina. Manhãs de segunda a sexta-feira são melhores que as dos fins de semana que custam mais a passar", afirma.

"A Cristina tem dado a mão a tanta gente que me enche de orgulho. E eu adoro-a, adoro-a mais desde 2013, quando começámos uma relação profissional e uma amizade. A Cristina Ferreira, hoje, que é a Cristina Ferreira ao serviço de todos nós. Obrigada, super-mulher", completa, visivelmente orgulhosa.

Perante estas palavras, a apresentadora acabou por responder: "Ohhh. Isso são saudades Inês".

