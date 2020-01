“Ovelha ronhosa! Como disse?” 8 palavras e expressões que andamos a tratar mal

Não use degladiar, use digladiar

Experimente em contexto de conversa aplicar o termo digladiador. De pronto, alguém presente, irá retorquir e proferir com a certeza das muitas vezes escutada a palavra gladiador. Pode o leitor ripostar. Digladiador tem lugar cativo nos dicionários. “Aquele de digladia. Esgrimista; combatente”. Do exposto percebemos que é correto usar o termo Digladia, nunca degladia.

Digladiar tem origem no latim digladiari.

Eu digladiei, Tu digladiaste, Ele digladiou; querendo dar alguns exemplos deste verbo aplicado no pretérito perfeito do indicativo.

Se vai pernoitar não use estadia, use preferencialmente estada

A este propósito serve-nos de referência o dicionarista Fernando Venâncio Peixoto da Fonseca (1922-2010) citado no portal Ciberdúvidas da Língua Portuguesa: “Estadia […] é mais moderna porque é formada de estada com o sufixo -ia. Mas, como quase todas as palavras sinónimas, há casos em que uma é preferível à outra; estadia, por exemplo, é normalmente a única empregada como termo da marinha mercante (“É de uma semana a estadia do paquete no porto de Lisboa”.), enquanto estada aplica-se ao tempo de permanência de uma pessoa num lugar (´Durante a sua estada no Porto, João ficou alojado em casa de amigos`)”.

“É verdade que o uso indistinto de ambas as palavras diluiu a diferença semântica, mas não se recomenda a quem preze a propriedade vocabular da nossa língua”.

Não use catrapázio, use cartapácio

Quantas vezes ouviu, ou leu, que “o livro é um ´catrapázio´”? Normalmente em tom pejorativo face ao volume em causa, “uma maçada com tantas páginas para ler”. Independentemente de olharmos para o número robusto de páginas com enfado ou entusiamo, saiba o leitor que o termo a usar é cartapácio.

Diz-nos sobre a palavra o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: “Livro grande a antigo; alfarrábio, calhamaço”. Também pode usar o termo como significado de “carta (´mensagem´) muito grande. Catrapázio não o vai encontrar em nenhum dicionário ou biblioteca.

Não use “mal e porcamente”, use “mal e parcamente”

“Hoje pagaram-me o ordenado. ´Mal e porcamente` como eu esperava”. Não pondo em causa a precariedade (sim, mais correto do que precaridade) laboral expressa na frase, devia o locutor não se socorrer da qualidade suína do pagamento, antes da frugalidade do mesmo. A expressão correta é “mal e parcamente”, com origem em parco, “moderado nas comidas e nas despesas; frugal”, como nos relata o Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora.

Dado parcamente não ser palavra de uso corrente popular, o termo acabou por ter substituição em porcamente, “indecentemente; mal e muito mal, de modo muito imperfeito (de porco + mente).

Use mea culpa, mas use-a bem

Não raro alguém faz mea culpa e assume a sua parte no dolo ou prejuízo sobre outros ou coisas. Quem faz a sua mea culpa, terá de assumi-la por inteiro. Não vá o leitor pela fonética. Explica-nos a este propósito Paulo J. S. Barata mestre, em Estudos Portugueses Interdisciplinares, na página Ciberdúvidas da Língua Portuguesa: “mea culpa é uma locução latina que significa ´minha culpa` ou ´por minha culpa` e não, obviamente, meia culpa". A expressão provém da Confissão, oração que integra a liturgia da Igreja Católica, através da qual os crentes reconhecem os seus pecados perante Deus e a Igreja, e pedem à Virgem Maria, aos anjos e santos, e aos irmãos de fé, a intercessão divina para o perdão dos mesmos”.