Alexandra Lencastre foi uma das convidadas do último programa da terceira temporada de 'Congela', formato apresentado por Pedro Teixeira e onde diversas figuras públicas são colocadas à prova com os mais hilariantes desafios.

Numa das provas a que foi desfiada a participar, Alexandra Lencastre viu o seu rosto ficar irreconhecível enquanto toda a sua pele era 'esticada' por um potentíssimo aspirador.

O vídeo deste momento tornou-se viral nas redes sociais e nem Kapinha resistiu a partilhá-lo.

"O que eu me ri com este desafio da Alexandra Lencastre no programa de televisão 'Congela'", escreveu o ator ao mostrar as imagens na rede social Instagram.

Ora veja:

