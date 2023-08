Madonna festou o 65.º aniversário em Portugal e Marisa Liz esteve presente nesta data especial. Aliás, a cantora portuguesa atuou na festa e mostrou o momento aos seguidores da sua página de Instagram.

"Cantei e dancei as músicas da Madonna desde pequenina!! Na altura olhava para ela e achava que tudo era possível!!! Acreditar nos nossos sonhos e acreditar em nós inicia esse sentimento. É com essa energia que vivo a minha vida, a maior parte das vezes… mas que tento sempre. Nunca me passou pela cabeça que um dia seria ela a ouvir-me… mas também nunca me passou pela cabeça que seria impossível isso acontecer… e aconteceu", começou por escrever na legenda do vídeo que mostra Marisa Liz a cantar no aniversário de Madonna.

Mas não esteve sozinha, tendo contado com a companhia e apoio do namorado, Diogo Branco, que tocou enquanto Marisa cantava.

"Obrigada a todos os que ajudaram a que este momento acontecesse, o vosso coração ajudou o meu. Obrigada Diogo Branco por vivermos juntos todos os 'impossíveis'", disse, deixando por fim algumas palavras à artista norte-americana.

"Parabéns rainha da pop! Obrigada pela inspiração de empoderamento, coragem e liberdade. Obrigada", rematou.

