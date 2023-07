Marisa Liz voltou a surpreender ao cantar com a filha Beatriz, e não resistiu em partilhar o momento na sua página de Instagram.

Antes de subir ao palco, a artista ensaiou com a menina no carro. Enquanto cantavam, o namorado de Marisa Liz, Diogo Branco, tocava.

"Hoje vamos juntas! A ensaiar os 'Girassóis e Tempestades' no nosso estúdio privado", escreveu a cantora na legenda do vídeo que a mostra a cantar no carro antes do concerto em Sintra. " [...] Obrigada Diogo Branco por nos acompanhares com tanto talento", completou. Veja o vídeo na galeria.

No dia a seguir ao espetáculo, Marisa Liz publicou um novo vídeo na rede social. Desta vez mostrou um pouco do referido concerto, surgindo a cantar com a filha Beatriz no palco.

"Ela… a minha flor azul, minha vida inteira. Obrigada filha, Beatriz Oliveira. Amo-te tanto que não me cabe no peito!! A ti e ao mano. Obrigada Diogo Branco e a todos os que tornam isto possível. Obrigada a todos os que ontem encheram Sintra de Girassóis", disse.

Leia Também: Marisa Liz despede-se do 'The Voice' "com um aperto no coração"