O 'The Voice Portugal' regressa à antena em breve, depois de uma edição 'Kids' e outra especial 'Gerações'. A edição mais 'tradicional' do programa trará enormes novidades, nomeadamente no painel de mentores.

De entre os 'antigos' elementos, apenas um nome se irá manter. Áurea, Marisa Liz e Diogo Piçarra estão de saída, ficando apenas António Zambujo.

Os novos nomes foram entretanto anunciados e pode conhecê-los aqui.

Marisa Liz, uma das mais antigas mentoras do 'The Voice' utilizou as redes sociais para partilhar um emotivo texto de despedida.

"O 'The Voice Portugal' fez e fará para sempre parte da minha vida. É um pedaço de amor, aprendizagem, equipa e família. É um pedaço doce e inesquecível de dez anos da minha vida, onde me entreguei por inteiro a cada momento", começou por dizer, dando conta de que o programa a "libertou de preconceitos" e a tornou "uma melhor pessoa".

"Emocionalmente tive dos momentos mais bonitos e também dos mais difíceis da minha vida, mas acredito que cada um deles se instalou em mim da forma certa", referiu.

Em seguida, Marisa explica que se trata de uma pausa e deixa em aberto a possibilidade de um dia voltar a fazer parte do leque de jurados.

"Fico com um aperto no coração... (porque parece que já não sei viver sem isto…) por vos informar que vou fazer uma pausa. As mudanças são necessárias e eu sou uma mulher que vive de desafios! Depois de 10 edições senti que este era o momento certo. Espero um dia voltar! Se fizer sentido para mim e para vocês.️ Obrigada a todos! Obrigada a todas! O amor desta equipa, concorrentes e de todos os que nos apoiam mudaram a minha vida. Obrigada, valeu tudo", escreveu, juntando às suas palavras um vídeo com os melhores momentos passados até aqui no programa.

Também Vasco Palmeirim, que até aqui apresentava o formato ao lado de Catarina Furtado, está de fora da nova temporada do 'The Voice Portugal', confirmou o próprio.

