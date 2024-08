"Fui de férias com o meu primeiro amor". Foi com estas palavras que Marisa Liz começou por legendar as fotografias que publicou na sua página de Instagram.

A cantora viajou até Sardenha, Itália, com a filha mais velha, Beatriz, e partilhou este momento único com os seguidores.

"Já não íamos só as duas há uns tempos e não aguentava mais não estarmos sozinhas na nossa bolha. Obrigada vida por ter esta sorte. Sardenha ficas no meu coração por todas as razões. Espero voltar", acrescentou.

"PS: A pedir ao universo para que todas as mães, pais e cuidadores possam ter os seus filhos por perto, seguros e rodeados de amor", rematou. Veja na galeria as fotografias que a artista mostrou aos seguidores na rede social.

