A família real espanhola vive dias de alguma agitação com a polémica com o casamento da infanta Cristina e o diagnóstico positivo do rei Felipe VI à Covid-19, que o levou a suspender a agenda, no centro das atenções. Contudo, no meio do burburinho, a rainha emérita Sofía, mantém a serenidade e boa disposição.

Ainda esta quinta-feira, dia 17, marcou presença no evento que assinala os 40 anos da Fundação Renal Íñigo Álvarez de Toledo, em Madrid, e mostrou-se sorridente perante as câmaras.

A solo no compromisso oficial, a mulher de Juan Carlos deu provas de que esta fase familiar mais agitada em abala o seu profissionalismo.



© Getty Images

Leia Também: Rainha Sofía faz a primeira aparição depois da separação da filha