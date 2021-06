Pensou em Kourtney e Kim Kardashian? Então, acertou. Esta terça-feira, a empresária viajou no tempo até à infância e encontrou um tesourinho que não resistiu em partilhar.

A imagem foi publicada na conta de Instagram de Kim e deixou os fãs deliciados. Muitos divertiram-se com o uso de adereços, outros mostraram-se encantados com a ternura das irmãs.

Recorde-se que Kim e Kourtney são as mais velhas de seis irmãos e nasceram do casamento de Kris Jenner com Robert Kardashian, assim como Khloé e Rob. A celebridade casou-se depois com Bruce Jenner (Caitlyn Jenner), com quem teve Kylie e Kendall Jenner.

Leia Também: Loira e sem sobrancelhas, Kim Kardashian surge irreconhecível