Tanto Audrey Hepburn como a princesa Diana marcaram a história da moda com os seus visuais icónicos. Ora, conforme avança a revista Hello!, alguns modelos - que pertenciam à atriz e princesa - irão ser leiloados em breve pela Julien's Auctions.

Tal acontecerá no âmbito de um evento intitulado 'Legends: Hollywood and Royalty' ('Lendas: Hollywood e Realeza', numa tradução livre), marcado para setembro.

O vestido de Hepburn é um modelo midi cor-de-rosa que ficou popularizado no filme 'Breakfast at Tiffany', no qual deu vida a Holly Golightly. O design foi criado por Hubert Givenchy para a coleção de outono/inverno de 1960. Conta a história que Audrey pediu ao criador de moda para fazer uma versão cor-de-rosa, com um decote mais aberto, depois de ter visto o modelo pela primeira vez em Jacqueline Kennedy, quando esta saía do Hotel Carlyle, em Nova Iorque, em março de 1961.

Estima-se que o preço de venda do vestido varie entre os 200 mil e os 300 mil dólares.

Já quanto a Lady Di existem várias opções. Duas das que se destacam é um vestido vermelho metálico de Bruce Oldfield que a princesa usou na antestreia de 'Hot Shots', em Londres, em 1981, e um vestido preto e verde de Catherine Walker. As peças valem entre 100 mil e 400 mil dólares.

