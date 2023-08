Três anos depois de seguir o seu próprio caminho e ter de ido viver para os Estados Unidos, eis que o príncipe Harry perde um dos seus títulos reais, destaca a imprensa internacional.

Desta forma, no website oficial da família real britânica o mesmo já não é designado como 'His Royal Highness' ('Sua Alteza Real'), como acontecia até há pouco tempo até o jornal Express ter chamado a atenção para o 'erro'.

Para além disto, os nomes de Harry e Meghan foram colocados no fundo de página inicial, logo depois dos membros séniores da realeza, mas acima do príncipe André, irmão do monarca.

Importa sublinhar que Harry mantém o título de príncipe e de duque de Sussex. Juntamente com a mulher, o príncipe concordou com esta condição quando decidiu deixar de trabalhar para a realeza em janeiro de 2020. Ou seja, a mudança no website não passou de uma formalidade.

