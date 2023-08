O príncipe Harry e Meghan Markle compraram os direitos de um livro com o objetivo de contar a história do mesmo em filme, que será produzido pelo casal para a plataforma de streaming Netflix, com quem assinaram um contrato avaliado em mais de 80 milhões de euros.

Segundo o jornal britânico The Sun, a compra dos direitos do best seller 'Meet Me At The Lake' da escritora Carley Fortune, terá custado, aproximadamente, 3,4 milhões de euros.

O livro conta uma "história de amor" de um casal que se conheceu na 'casa' dos 30 anos e aborda temas como traumas de infância, a morte de um pai/mãe num acidente de carro, saúde mental e depressão pós parto.

Há ainda a descrição de cenas mais 'quentes' e de consumo de drogas num local perto de Toronto, Canadá, lugar onde, curiosamente, Markle viveu durante um período de tempo.

"Os temas do livro tocaram o casal e [por isso] foi escolhido para a sua primeira adaptação na Netflix", notou uma fonte.

Recorde-se que a primeira (e até ao momento, única) produção que os duques de Sussex fizeram para a Netflix foi o documentário 'Harry & Meghan' no qual falaram sobre a sua decisão em deixar o núcleo senior da família real britânica.

