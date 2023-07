Vera Kolodzig viajou até Londres, Inglaterra, na companhia do filho, o pequeno Mateus. No entanto, aquela que para muitas pessoas é apenas uma viagem turística, para a atriz tem um peso diferente.

Na sua página de Instagram, a artista fez uma reflexão, recordando a altura em que viveu na capital inglesa enquanto perseguia o sonho da representação.

"Juntei dinheiro para poder vir estudar para aqui aos 18 anos, e candidatei-me a uma bolsa da UE depois de passar na audição para mais de 1500 candidatos. Consegui. Fiquei três anos com um intervalo pelo meio em que voltei a Portugal para fazer uma novela e repor finanças", descreve.

"Podia dizer que foram os melhores anos da minha vida mas não foram. Vinha cheia de sonhos e vontades, cheia de ideias e ilusões, e a realidade foi bem diferente. Em 70 alunos havia apenas 3 estrangeiros, entre eles eu. O choque cultural foi grande, a integração difícil. Sentia-me um alien por não querer começar a beber às 18h ou ser honesta demais nas minhas opiniões. Senti-me sozinha e incompreendida num país onde nem sequer dois beijinhos se dão quando se conhece alguém. Sentia-me triste com a falta de luz natural, comida real e mar. Sentia-me angustiada com as distâncias enormes e caras. Amava teatro, amava aprender, amava passear nos mercados, amava poder vestir-me como queria sem julgamentos, mas sentia falta de amor. E não entendia o sentido de humor", relata.

"Foram anos incríveis sem dúvida! Aprendi muito sobre mim, sobre o mundo e sobre representação. Regressei a Portugal em 2007 e nunca mais tive vontade de voltar. Até agora, 16 anos depois. Porque agora tenho um filho com sonhos nos olhos, com a magia do Harry Potter e o fascínio por esta cidade. Agora tenho a melhor desculpa para vir fazer as pazes com Londres e reencontrar o amor por ela", completa.

