"Faz hoje uma semana que regressei ao palco, depois de 10 anos longe da representação": foi desta forma que Inês Gutierrez começou por descrever o seu regresso ao teatro - com a peça 'Pernas Para Que Te Quero', experiência que permitiu o "reencontro com uma paixão antiga".

"A verdade é que o teatro nunca foi um sonho distante, foi uma realidade vivida durante anos que deixei em pausa. Este regresso foi muito mais exigente e intenso do que achava que ia ser. Mas foi prazeroso e profundamente transformador", realçou na sua página de Instagram.

"A pequena Inês, que, com 5 anos, já dizia que queria ser atriz, ficaria orgulhosa. E eu também estou. Orgulhosa por ter voltado mas, acima de tudo, por ter enfrentado e superado medos e fragilidades, e por ter descoberto uma força que não sabia que tinha, mesmo no meio de uma vida que teima ser caótica e com muitos contratempos", notou.

"Obrigada a toda a equipa incrível e ao encenador que me lembraram que, no palco, sou mais eu. Obrigada a todos vocês que têm saído das vossas casas para nos ir ver. Temos gostado muito de rir e chorar convosco… e de sentir a sala cheia!", completou.

'Pernas Para Que Te Quero', sublinhe-se, está em cena no Teatro Independente de Oeiras, sextas e sábado à noite.

Veja as imagens da peça partilhadas por Gutierrez na galeria.