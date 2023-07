Vera Kolodzig esteve de férias com o filho, Mateus, em Londres, onde já tinha referido ter vivido uma experiência menos positiva, quando esteve a estudar na cidade, aos 18 anos. "Sentia-me um alien por não querer começar a beber às 18h ou ser honesta demais nas minhas opiniões. Senti-me sozinha e incompreendida", escreveu.

Agora a atriz diz ter 'feito as pazes' com a cidade inglesa. "Missão cumprida. As razões porque decidi fazer esta viagem agora com o Mateus foram cumpridas: eu fazer as pazes com Londres 16 anos depois e visitar os estúdios do Harry Potter. Por esta ordem, segundo ele - considera o fazer as pazes mais importante do que o seu mais recente feiticeiro preferido", começou por escrever.

"Não tirei grandes fotos, mas as melhores ficam na memória da alma de qualquer maneira. Estas foram tiradas pela minha amiga Aline, que também já não via há anos. Foi uma viagem de emoções, descobertas, diversão e reencontros. Agora preciso de férias das férias", concluiu, falando ainda sobre como foi importante fazer esta viagem com o filho e proporcionar-lhe "experiências memoráveis".

Leia Também: Vera Kolodzig recorda tempos difíceis em Londres: "Sentia-me um alien"