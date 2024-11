"Sempre achei que Maldivas era daqueles destinos para se visitar só em lua-de-mel". Foi assim que Vera Kolodzig começou a nova publicação que fez na sua página de Instagram sobres as férias que está a desfrutar no país.

A atriz já tinha partilhado antes imagens captadas nestes dias de descanso no lugar paradisíaco, mas voltou a fazê-lo na tarde desta quarta-feira, dia 20 de novembro.

Ainda sobre o local, acrescentou: "E também achava que não havia nada para fazer (não que isso seja um problema) a não ser dar mergulhos das villas em cima da água e fazer posts 'mete nojo' aos seguidores no Instagram. Mas afinal há mais experiências nas Maldivas do que hotéis de luxo e fora do alcance da maioria dos portugueses".

Veja a partilha na íntegra:

Leia Também: As fotografias de Vera Kolodzig nas Maldivas