Desde que foi anunciada a morte da atriz brasileira Aracy Balabanian as homenagens têm-se multiplicado, principalmente entre figuras do mundo da representação.

Foi este o caso de Claudia Raia, que lembrou a amiga partilhando fotografias captadas recentemente ao seu lado, como pode ver aqui, e também Vera Fischer, que recordou alguns dos trabalhos que fez ao lado da atriz.

"E minha amada Aracy foi embora... Araca, como nós das antigas a chamávamos, era uma atriz forte, imensa, generosa e com um humor muito especial!", começou por escrever a atriz.

"Na primeira vez que trabalhámos juntas foi em 'Coração Alado' (na foto com #jardelfilho) e ela me ensinou tanta coisa, foi tão carinhosa comigo e me encantou com seu jeito sincero, direto e honesto", continuou Vera Fischer, enumerando mais alguns trabalhos que fez com Aracy.

"Depois nos reencontramos na novela 'Brilhante', onde fomos gravar em Londres, sob a direção de Daniel Filho. Meu Deus, a gente acordava às 5 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro e a noite ainda tínhamos energia pra ir ao teatro e jantar fora. Ahhhh quanta alegria, quantas gargalhadas!!! Tempos depois, fizemos juntas a novela 'Pátria Minha', e foi aquele encontro maravilhoso", acrescentou.

"Araca tinha virado minha amiga do coração. Vá em paz, minha flor. Seja feliz ao lado dos nossos que se foram, e faça uma festa no céu. Vou-me lembrar de você sempre assim… alegre e gigante. Evoé", concluiu a atriz.

Leia Também: Morreu a atriz brasileira Aracy Balabanian. Tinha 83 anos