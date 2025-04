Flávio Furtado partilhou um verdadeiro 'tesourinho' nas redes sociais. O comunicador mostrou uma foto sua ao lado de uma famosa atriz brasileira, Lília Cabral.

"Tenho andado em arrumações. E hoje foi dia de escolher fotografias. Esta foi tirada no Projac, em 2003, no intervalo das gravações da novela 'Chocolate com Pimenta', a entrevistar a atriz Lília Cabral. Como o tempo passa…", escreveu Flávio na legenda da imagem.

Recorde-se que o comunicador já trabalhou na rádio, em jornais e revistas e, nos últimos anos, tem dado cartas na televisão como comentador, apresentador e repórter.

