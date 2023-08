Aracy Balabanian, uma das mais renomadas atrizes brasileiras, morreu. Tinha 83 anos.

Segundo a imprensa, a atriz encontrava-se internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Vale recordar que esta lutava contra um cancro no pulmão, que lhe foi diagnosticado em outubro do ano passado.

Note-se que o seu último projeto foi no especial de fim de ano da TV Globo, 'A Magia Acontece', em 2020. Antes disso chegou a fazer uma participação na novela 'Malhação: Vidas Brasileiras'.

Uma das personagens pela qual mais ficou conhecida foi de Cassandra, à qual deu vida em 'Sai de Baixo'.