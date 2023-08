Claudia Raia usou as redes sociais para recordar Aracy Balabanian, cuja morte foi anunciada esta segunda-feira, dia 7 de agosto.

Na sua conta no Instagram, Claudia Raia publicou um conjunto de fotografias e vídeos com Aracy, nos quais as duas aparece juntas e onde também se pode ver o filho mais novo da atriz, Luca, de seis meses.

Na publicação, Claudia Raia dedicou uma mensagem tocante à amiga e colega de profissão. "Aracy sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa. A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado", começou por escrever.

"Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre minha amiga, te reencontro na próxima vida", concluiu.

Recorde-se que Aracy Balabanian morreu aos 83 anos e lutava contra um cancro no pulmão desde o ano passado.

