Rita Pereira continua de viagem pelo Japão e tem aproveitado a estadia no país para comprar vários produtos de beleza. Ainda esta quarta-feira, 24 de abril, a atriz partilhou um vídeo no qual revela que regressou a uma loja com "sete andares" que tem várias escolhas e na qual foi aconselhada por uma empregada do local.

"Ia agora buscar um sérum que vi no TikTok que era ótimo. Veio uma japonesa ter comigo e disse 'olha, esse que estás a comprar não é nada de especial, este aqui é que é bom. Tenho 42 anos e olha como é que eu estou'", relata a atriz.

"E eu olhei. Ela parece minha filha. Irritou-me um bocado. Mas a pele das japonesas irrita-me um bocado. Não têm uma ruga, uma imperfeição, parecem todas minhas filhas", disse, por fim.

Veja o vídeo na galeria.

