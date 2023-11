"Não me deem já os parabéns que é só no domingo". É assim que começa a publicação de Vanessa Oliveira no Instagram, onde recorda uma fotografia que captou numa festa dois dias antes de ser mãe pela segunda vez.

A filha Diana vai completar quatro anos no próximo domingo, dia 12 de novembro, mas esta sexta-feira é também um dia para recordar para a mamã.

"Esta foto tem, precisamente, quatro anos. Dois dias antes de ter a Diana fui a uma festa de aniversário temática (da linda Maria de Barros) e por pouco não fui assim para o hospital. Vá lá que a Didi se aguentou mais 48 horas pois ia ser lindo eu entrar na urgência com uma peruca cor-de-rosa. Faz quatro anos", lembrou.

"E a minha princesa vai fazer quatro anos. Uau, que vida linda! Obrigada", escreveu depois.

De recordar que além da pequena Diana, Vanessa Oliveira é também mãe de André. Ambos são fruto da relação da apresentadora com João Fernandes, mais conhecido como DJ Kamala.

