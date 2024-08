Vanessa Morgan publicou na sua página de Instagram algumas imagens onde 'apresenta' a filha recém-nascida ao mundo.

Na legenda revelou o nome da menina, Kaia Autumn Skye, e disse que nasceu no dia 27 de julho.

"Tenho aproveitado todos os aconchegos de bebé nas últimas três semanas com o nosso anjo. Mais do que grata", acrescentou.

Nas imagens podemos ainda ver a pequena Kaia nos braços do irmão mais velho, River.

De recordar que a menina é fruto da relação de Vanessa Morgan com James Karnik. River, de três anos, nasceu do casamento anterior da atriz com Michael Kopech.

