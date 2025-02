Gisele Bündchen foi mãe pela terceira vez aos 44 anos. A notícia foi avançada esta semana pelo TMZ e, mais tarde, foi divulgado o sexo do bebé: um menino.

Agora já se sabe mais um dado sobre o bebé da modelo: o segundo nome será River [rio, em português], numa homenagem à natureza.

Os outros filhos da modelo também têm um nome que remete para a natureza: Vivian Lake, [lago em português], de 12 anos, e Benjamin Rein, de 15, [parecido com 'rain', chuva em português) fruto do seu casamento com o ex-jogador de futebol Tom Brady.

