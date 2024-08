As primeiras imagens com o bebé já foram partilhadas no Instagram.

Isa Oliveira e Domingo Terra já foram pais pela primeira vez. O bebé, Duarte Maria, nasceu esta segunda-feira, dia 19 de agosto. A novidade foi anunciada na página de Instagram dos papás. "Dia 19 de agosto de 2024, o dia em que a nossa vida mudou para sempre e os nossos corações saltaram de imediato para fora do peito. Duarte Maria, és o amor da nossa vida! Obrigada Deus, nem nos nossos melhores sonhos o imaginámos tão perfeito", pode ler-se nas imagens dos papás com o filho após o parto. Leia Também: Angie Costa mostra foto da filha e destaca: "A crescer muito rápido"