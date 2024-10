Este sábado, dia 19 e outubro, fez dois meses que Isa Oliveira e Domingos Terra deram as boas-vindas ao filho Duarte Maria.

Os papás não deixaram passar em branco este dia especial e publicaram no Instagram novas imagens do menino, assinalando assim publicamente os dois meses de vida do pequeno Duarte Maria.

"Dois meses de tanto amor", pode ler-se na legenda das imagens do bebé.

